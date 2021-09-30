أول تعليق من حركة النهضة التونسية على تعيين قيس سعيد رئيسة للوزراء

وكالات:

أعربت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، عن استنكارها من مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيد "الانفراد بالسلطة"، بعد قراره بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، محذرة من أن تلك الخطوة دون "التقيد بالإجراءات الدستورية" ستؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وقالت حركة النهضة، في بيان، صدر بعد نحو يوم من اجتماعها أمس، إن "حركة النهضة تستنكر مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل".

وأضافت أنه "بعد تسجيل حركة النهضة كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية وتحية نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، فإنها تحذر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة، فإن ذلك يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".