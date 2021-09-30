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تقرير: وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران يناقشان الأصول الإيرانية المجمدة

06:36 م الخميس 30 سبتمبر 2021
تقرير: وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وإيران يناقشان الأصول الإيرانية المجمدة

كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشونج إيوي يونج، لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي، إن حكومته تبذل "قصارى جهدها" لحل مشكلة الأموال الإيرانية العالقة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت المكالمة بعد ساعات من حظر إيران استيراد الأجهزة من كوريا الجنوبية.

كوريا الجنوبية إيران حسين أمير عبد اللهيان الأموال الإيرانية

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