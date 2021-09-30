إسرائيل: نجري اتصالات مع قائمة طويلة من الدول "للتطبيع" في غضون أشهر

كتبت- رنا أسامة:

أعلن مدير عام الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، أن إسرائيل تمضي نحو توقيع مزيد من اتفاقات التطبيع في غضون أشهر أو بحد أقصى عامين.

وقال لإذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي المعروفة باسم "غاليه تساهل"، الخميس: "لدينا اتصالات مع قائمة طويلة مع الدول"- دون أن يُسمها.

وتابع: "ليس لدينا أدنى شك بأنها (الاتصالات الإسرائيلية) ستصل بنا إلى نتيجة في غضون أشهر أو بحد أقصى سنتين)، حسبما نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك.

وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.

وتوسعت بعدها دائرة اتفاقات التطبيع لتشمل المغرب والسودان.