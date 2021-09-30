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عطل فني يعلق الرحلات من مطاري باريس

02:04 م الخميس 30 سبتمبر 2021
عطل فني يعلق الرحلات من مطاري باريس

مطار باريس شارل ديجول

باريس- (أ ف ب):

علّقت الرحلات من مطاري "أورلي" و"رواسي-شارل ديجول" في باريس صباح الخميس بسبب عطل فني، كما أعلنت المديرية العامة لهيئة الطيران المدني.

وقالت ناطقة باسم المديرية لوكالة فرانس برس إن هذا العطل الفني يؤثر على "النظام الذي يدير جداول الرحلات" والعمل جار لإصلاحه، مشيرة إلى أن عمليات الإقلاع "توقفت" لكن عمليات الهبوط "ما زالت مستمرة".

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باريس مطار شارل ديجول تعليق الطيران مطار أورلي

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