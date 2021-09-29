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بوتين وإردوغان يبحثان ملفي أفغانستان وسوريا في سوتشي

07:46 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
بوتين وإردوغان يبحثان ملفي أفغانستان وسوريا في سوتشي

بوتين واردوغان

موسكو - (د ب أ)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان بالعلاقات القوية بين بلديهما خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية اليوم الأربعاء.

وأشاد بوتين في مستهل المحادثات اليوم بخط أنابيب "ترك ستريم"، الذي بدأ العمل العام الماضي ويتم من خلاله ضخ الغاز الروسي إلى الأسواق في تركيا.

وبالنسبة لبوتين، يعد هذا أول اجتماع شخصي منذ أن دخل في عزل ذاتي قبل أسبوعين بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا في الدائرة المحيطة به.

وأشار أردوغان في تصريحاته إلى أهمية التعاون الروسي التركي في سوريا، وشدد على أن "السلام هناك يعتمد على العلاقات بين تركيا وروسيا".

ولا تزال أنقرة قلقة بشأن الوضع في مدينة إدلب السورية، التي تعد آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

واتفقت روسيا وتركيا، بصفتهما القوتين الحاميتين للحكومة السورية وللميليشيات المتمردة بالترتيب، على وقف إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها في مارس من العام الماضي.

وفي حين أن العنف في المنطقة قد انخفض بالفعل منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال هناك اشتباكات متكررة وعدد كبير لا يستهان به من القتلى المدنيين.

ووفقا للكرملين، يرغب بوتين في أن يناقش مع إردوغان التعاون العسكري المحتمل بين البلدين، إلى جانب العلاقات الروسية التركية وكذلك الوضع في أفغانستان وسوريا.

وكان رفض تركيا الاعتراف بنتائج الاستفتاء على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو عام 2014، مصدر توتر بين البلدين، إلا أن الكرملين قال إن الموضوع غير مطروح للمناقشة في لقاء اليوم الأربعاء.

فلاديمير بوتين رجب طيب اردوغان سوتشي افغانستان سوريا

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