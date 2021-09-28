شكري يؤكد أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة امتثال الدول النووية لالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال نزع ترساناتها النووية بشكل كامل.

جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية المسجلة أمام الاجتماع رفيع المستوى لإحياء ذكرى ودعم اليوم العالمي للتخلص الكامل من الأسلحة النووية وذلك فى إطار أعمال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد شكري على أهمية مواصلة الدفع بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.