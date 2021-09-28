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رئيس السيادة السوداني: القادة العسكريين ملتزمون باتفاق تقاسم السلطة مع المدنيين

05:39 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس السيادة السوداني: القادة العسكريين ملتزمون باتفاق تقاسم السلطة مع المدنيين

البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ارشيفية

الخرطوم - (بي بي سي)

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، إن القادة العسكريين ملتزمون بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة الموقع مع المدنيين ولن يتراجعوا عنه.

وطالب دقلو، المعروف أيضا بلقب حميدتي، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في السلطة لاستيعاب مكونات أخرى، مشيرا إلى عدم وجود خلافات مع المكون المدني في الحكومة الانتقالية، على حد تعبيره.

وقال حميدتي في خطاب أمام قواته بمعسكر كرري في أم درمان إن كل ما يطالب به العسكريون هو تحقيق الوفاق والوحدة بين الأحزاب السياسية.

وتعهد حميدتي الذي كان يتحدث في حشد من قوات الدعم السريع التي يرأسها بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة عقب نهاية الفترة الانتقالية، وأوضح أن المحاولة الانقلابية الفاشلة قد أُعدَ لها بشكل جيد ومنذ فترة طويلة، مضيفا أن القوات المسلحة حقنت دماء السودانيين بإفشالها المحاولة، حسب تعبيره.

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رئيس السيادة السوداني الخرطوم محمد حمدان دقلو القوات المسلحة

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