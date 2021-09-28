السعودية تؤكد الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية

السعودية - (أ ش أ)

أكد مجلس الوزراء السعودي احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها ميليشيا الحوثي بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدد المجلس، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) تضامن المملكة مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعبًا.

وشدد على ما اشتملت عليه كلمة المملكة في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.