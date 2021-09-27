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بينيت: صبر إسرائيل حيال المشروع النووي الإيراني على وشك النفاد

06:31 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بينيت: صبر إسرائيل حيال المشروع النووي الإيراني على وشك النفاد

نفتالي بينيت

تل ابيب - (د ب أ)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بأن صبر بلاده حيال المشروع النووي الإيراني على وشك النفاد، مؤكدا انه ليس بمقدور الكلمات وقف دوران أجهزة الطرد المركزي .

وخلال خطابه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأثنين أوضح رئيس الوزراء أن طهران تخصب اليورانيوم بمستوى ستين بالمئة الأمر الذي يعني أنها تقترب من السلاح النووي،مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لها بامتلاكه، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وأشار بينيت إلى أن إيران تسعى إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط من خلال مظلة نووية.

وتابع بالقول إن إسرائيل محاطة بحزب الله وميليشيات شيعية والجهاد الإسلامي وحماس منوهًا بأن "منظمات الإرهاب هذه ترغب في ابادتنا وتحظى بدعم ايران".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل ستقيم علاقات دبلوماسية مع المزيد من الدول العربية والإسلامية.

يذكر أنه إضافة إلى مصر والأردن، أبرمت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان.

نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المشروع النووي الإيراني إسرائيل

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