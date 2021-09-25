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تايلاند تسجل 11 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:31 ص السبت 25 سبتمبر 2021
تايلاند تسجل 11 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 11 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى مليون و549 ألفا و285 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية - 127 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفا و143 حالة.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 11 ألفا و883 إصابة بين عامة الناس، وتسجيل 92 إصابة بين نزلاء السجون.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس 14 ألفا و700 شخص؛ ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي مليونا و408 آلاف و821 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
تايلاند فيروس كورونا حالات وفاة

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