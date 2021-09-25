شكري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الجمعة، مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان، اليوم - إن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي (2022-2023).