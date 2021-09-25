شكري يبحث مع نظيره البرازيلي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
القاهرة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مع نظيره البرازيلي كارلوس فرانسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بنيويورك.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان، اليوم - إن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، والتعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار عضوية البرازيل غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي (2022-2023).
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان