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الهند تسجل 26 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:25 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الهند تسجل 26 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 26 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 383 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 445 ألفا و768 حالة.

وسجلت الهند 34 ألفا و167 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 32 مليونا و783 ألفا و741 حالة.

فيروس كورونا الهند وزارة الصحة الهندية كوفيد 19

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