الهند تسجل 26 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 26 ألفا و964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 383 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 445 ألفا و768 حالة.

وسجلت الهند 34 ألفا و167 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 32 مليونا و783 ألفا و741 حالة.