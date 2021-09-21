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رئيس الوزراء الكندي يحقق فوزا غير ساحق في الانتخابات المبكرة

02:20 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء الكندي يحقق فوزا غير ساحق في الانتخابات المبكرة

رئيس الوزراء الليبرالي، جاستن ترودو

أوتاوا- (بي بي سي):

تمكن رئيس الوزراء الليبرالي، جاستن ترودو، من الاحتفاظ بمنصبه بعد تصويت الكنديين في انتخابات تشريعية مبكرة وذلك على الرغم من عدم تحقيقه للأغلبية المرجوة في البرلمان كما كان يأمل عندما دعى لهذة الانتخابات منتصف آب أغسطس الماضي، في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها في الانتخابات الأخيرة قبل عامين.

ومع التقارب الشديد في النتائج على غرار الانتخابات السابقة، شكك نقاد في جدوى الدعوة لهذة لانتخابات التي لم تحقق له الاختراقَ المرجو.

وقد اعترف زعيم حزب المحافظين، حزب المعارضة الرئيسي، إيرين اوتول، بالخسارة لكن ذكر أن كلفة هذه الانتخابات وصلت مئات الملايين من الدولارات.

وتوجه ترودو بالشكر للناخبين الذين أيدوه ودعموا واختاروا التصويت لصالح "الخطة التقدمية" على حد تعبيره.

هذا المحتوى من

جاستن ترودو أوتاوا انتخابات تشريعية كندا

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