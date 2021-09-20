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تبون وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا

11:42 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
تبون وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا

عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ):

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، العلاقات الجزائرية الفرنسية.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس تبون من نظيره الفرنسي، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئاسة الجزائرية.

وتطرق الرئيسان، خلال هذه المكالمة الهاتفية، إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية والعديد من القضايا الإقليمية لاسيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

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عبد المجيد تبون الجزائر ليبي فرنسا ماكرون

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