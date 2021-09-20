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تواصل الإدانات الدولية بعد يومين من إعدام الحوثيين 9 أشخاص

08:01 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
تواصل الإدانات الدولية بعد يومين من إعدام الحوثيين 9 أشخاص

الحوثيين

بروكسل - (بي بي سي)

انضم الاتحاد الأوروبي إلى ردود الأفعال الدولية المنددة بتنفيذ حكم بالإعدام بحق تسعة أشخاص، بينهم قاصر وفقا لتقارير، على أيدي الحوثيين وسط العاصمة اليمنية صنعاء رمياً بالرصاص.

وقد اتهمتهم الحركة بالتورط في مقتل أحد أرفع وأهم قياديها وتم إدانتهم بالفعل بالتجسس والتآمر والضلوع في اغتيال صالح الصماد ، في غارة جوية نفذها، قبل 3 سنوات، التحالفُ الذي تقوده السعودية والداعم للحكومة اليمنية ا في حربها ضد المتمردين الحوثيين.

وقال الاتحاد أن الأنباء الواردة تفيد بأن ثمة خروقات شابت الإجراءات القضائية التي بموجبها تم الحكم على هؤلاء الأشخاص بالإعدام يوم السبت.

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