شكري يؤكد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة في ليبيا

القاهرة - (أ ش أ):

شدَّد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا وفق ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها الليبيون وقرار مجلس الأمن ٢٥٧٠ انتهاءً بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير شكري، اليوم الاثنين، في مُستهل زيارته الحالية إلى نيويورك مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أشاد في هذا الصدد بجهد مجلس النواب الليبي في إعداد قانون الانتخابات باعتباره خطوة هامّة نحو استكمال خارطة الطريق.

كما أكدَّ شكري موقف مصر الراسخ تجاه الحفاظ على سيادة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية بمنأى عن أي تدخلات خارجية في الشأن الليبي.

وجدَّد وزير الخارجية، خلال اللقاء، دعم مصر الكامل لكل ما يحقق مصلحة الشعب الليبي، وتثبيت الاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية في مختلف ربوعها.

كما أكد حرص مصر على المُضى قُدمًا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بينهما؛ خاصةً على ضوء الزيارات المُتبادلة بين الجانبين، وما تم التوافق بشأنه على هامش أعمال اللجنة العُليا المصرية الليبية المُشتركة والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي في القاهرة.

وشهد الاجتماع توافقاً في الآراء حول كيفية العمل لدعم مستقبل ليبيا في المرحلة القادمة.