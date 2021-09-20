مباحثات مصرية قبرصية في نيويورك على مستوى وزيري الخارجية

القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - إن "اللقاء يأتى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين".

ويشارك الوزير شكرى، خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وستتضمن الزيارة المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة، وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.