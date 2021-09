رحلة سياحية لمدة 3 أيام.. زوار الفضاء الأمريكيون يعودون إلى الأرض

واشنطن - (أ ف ب)

بعد رحلة في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس''، حط السياح الأمريكيون الأربعة على الأرض بنجاح بعد أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

أتم أربعة سياح أمريكيين بنجاح رحلة في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة "سبايس إكس" دارت بهم حول الأرض على مدى ثلاثة أيام.

وحطت مساء السبت بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، لتكتمل بنجاح أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

وأتمت كبسولة "دراجون" هبوطها بفضل درعها الحراري ثم أُبطِئت سرعتها بأربع مظلات ضخمة، تم الهبوط في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا في الموعد المحدد الساعة 23,06 توقيت جرينتش (19,06 بالتوقيت المحلي).

"رحلة مذهلة"

بُعيد الهبوط، قال قائد المهمة الملياردير جاريد إيزاكمان "كانت رحلة مذهلة بالنسبة إلينا، والأمر ما زال في بدايته".

و"إنسبيرايشن 4" أول مهمة فضائية ركابها مواطنون عاديون وليسوا رواد فضاء متمرسين.

وكتب مالك شركة "سبايس إكس" إلون ماسك على تويتر بُعيد عملية الهبوط "تهانينا إنسبيرايشن 4".

جرت مهمة "إنسبيرايشن 4" على مدار أعلى من محطة الفضاء الدولية التي تسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا وهي الأولى التي تتوغل إلى هذا الحد في الفضاء منذ مهمة لتصليح التلسكوب هابل في 2009.

وهدفت المهمة إلى جمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود ودرس تأثير الفضاء على الطاقم الذي لا يضم رواد فضاء محترفين.

وشارك في الرحلة إيزاكمان والمساعدة الطبية هايلي أرسينو ومهندس الطيران كريس سيمبروسكي ومدرسة العلوم سيان بروكتور.

