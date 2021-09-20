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الحزب الحاكم في روسيا يحتفل بفوزه بالانتخابات البرلمانية

12:14 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
الحزب الحاكم في روسيا يحتفل بفوزه بالانتخابات البرلمانية

عمليات الفرز

موسكو - (د ب أ)

احتفل حزب الكرملين "روسيا الموحدة" بالفعل بفوزه في موسكو بعد عملية فرز الأصوات الأولية في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وهتف المواطنون "روسيا، روسيا" في شوارع العاصمة الروسية رافعين أعلام حزب الكرملين مساء اليوم الأحد على الرغم من هطول الأمطار.

وهتف نشطاء موالون للكرملين: "نحن فريق بوتين".

وقال مسؤولون بالحزب إن مسار بوتين سيستمر. وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن نتيجة الانتخابات كانت "يوم احتفال".

ووفقا للجنة الانتخابات، حصل حزب الكرملين على 44% من الأصوات، بعد فرز أكثر من 20% من الأصوات.

وقال الحزب إن بوتين لم يذهب إلى مقر الحملة في موسكو لأنه يخضع لعزل ذاتي، بعد الاختلاط بعشرات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، لكنه في حالة جيدة.

حزب الكرملين موسكو الانتخابات البرلمانية الروسية

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