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"لست من دعاة الفوضى".. ‏الرئيس التونسي يجدد التزامه بالحريات وحقوق الشعب (فيديو)

09:27 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
"لست من دعاة الفوضى".. ‏الرئيس التونسي يجدد التزامه بالحريات وحقوق الشعب (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ. وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

وأشار الرئيس التونسي وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، إلى أنه من المهم تشكيل الحكومة ولكن أيضًا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

وأكّد قيس سعيد، على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وأوضح أنه اذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبًا وبهتانًا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.

قيس سعيّد الرئيس التونسي العميد صادق بلعيد العميد محمد صالح بن عيسى تونس

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