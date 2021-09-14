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السعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم

06:24 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السعودية تدعو المجتمع الدولي لحرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم

الحوثيين

الرياض - (د ب أ)

دعت السعودية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي لحرمان الحوثيين من مصدر أسلحتهم مؤكدة انها مستمرة في العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء " أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشرقية وجازان ونجران جنوب غرب المملكة".

وشدد مجلس الوزراء خلال الجلسة على "دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات الحوثية ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود".

وجدد المجلس " التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وقال مجلس الوزراء السعودي إن الاعمال العدائية " تقوض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين."

وتطرق المجلس،من جهة ثانية، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.

السعودية الحوثيون الحرب اليمنية تسليح الحوثيين

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