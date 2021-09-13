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كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض يؤيد إلزامية تلقي لقاح كورونا

07:29 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض يؤيد إلزامية تلقي لقاح كورونا

أنتوني فاوتشي

واشنطن-(أ ش أ):

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إنه يؤيد إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالنسبة للسفر جوًا.

وأضاف فاوتشي -في تصريح- أنه من الضروري كذلك إلزامية تلقي طلاب المدارس والجامعات للقاح، مشيرًا إلى أن "اللقاح ليس جديدًا، لكنه الحل الذي وجدناه في أيدينا".

وتابع فاوتشي أن طلاب المدارس كذلك يجب أن يتلقوا لقاحًا ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال وغيرها.​

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Asha
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