ميركل تبدأ جولة خارجية تشمل صربيا وألبانيا

برلين-(د ب أ):

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين جولة تستغرق يومين إلى البلقان، بزيارة إلى جمهورية صربيا.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وممثلين عن المجتمع المدني من جميع دول المنطقة.

وستتوجه ميركل غدًا الثلاثاء إلى ألبانيا، حيث ستعقد اجتماعا مع رؤساء حكومات ست دول بلقانية هي صربيا وألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وكوسوفو.

وتقول الحكومة الألمانية إن المحادثات ستركز على التعاون الإقليمي.