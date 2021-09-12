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باكستان تسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

07:52 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
باكستان تسجل 3153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد - أ ش أ:
سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و204 آلاف و520 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و720 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و86 ألفا و785 متعافيا، بعد أن تماثلت 3797 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

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292476

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16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

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