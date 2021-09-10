الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يدعو الى استئناف النشاط البرلماني في تونس

تونس - (د ب أ):

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل خلال زيارته إلى تونس اليوم الجمعة إلى استئناف النشاط البرلماني المعطل منذ 25 يوليو.

ووصل المسؤول الأوروبي الى تونس اليوم في مهمة لنقل رسائل الاتحاد، بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان وسط غموض يكتنف المرحلة التالية وتزايد الضغوط من شركاء تونس.

والتقى جوزيب بوريل الرئيس قيس سعيد ومديرة ديوانه الرئاسي نادية عكاشة والوزيرة المكلفة بإدارة وزارة المالية والاقتصادي سهام البوغديري.

وقال بوريل "في لقائي بالرئيس قيس سعيد ذكرت بتمسك الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديمقراطية في تونس وباحترام دولة القانون والحقوق والحريات الأساسية".

وأضاف المسؤول الأوروبي "نقلت للرئيس سعيد مخاوف الاتحاد الاوروبي بشأن الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية التي وحدها تضمن استقرار البلاد وازدهارها. إن الممارسة الحرة للسلطة التشريعية واستئناف العمل البرلماني يمثلون جزءا من هذه المكتسبات ويتعين احترامها".