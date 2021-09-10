الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

جاء ذلك أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة وذلك منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة لينهي الفراغ الحكومة المستمر في البلاد لمدة 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.