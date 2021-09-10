Masrawy logo white

الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

01:48 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الرئاسة اللبنانية: عون وميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

جاء ذلك أثناء انعقاد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي في قصر الرئاسة وذلك منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة لينهي الفراغ الحكومة المستمر في البلاد لمدة 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي.

هذا المحتوى من

ميشال عون الرئاسة اللبنانية نجيب ميقاتي حسان دياب

الخبر التالى:

موسكو: نأسف لتصريح زيلينسكي عن احتمال الحرب مع روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا