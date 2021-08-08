وزير الخارجية السعودي و نظيره العراقي يبحثان سبل دعم أوجه العلاقات الثنائية

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.