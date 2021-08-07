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تايلاند تسجل 21 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا و212 وفاة

07:45 ص السبت 07 أغسطس 2021
تايلاند تسجل 21 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا و212 وفاة

أرشيفية

بانكوك- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 21 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 212 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و66 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 736 ألفا و522 إصابة منذ بداية الوباء، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 20 ألفا و915 حالة بين عامة الناس، و923 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 21 ألفا و108 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 517 ألفا و12 شخصا.​

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