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الأردن يدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

07:29 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الأردن يدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، واستهداف المناطق المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة، وآخرها استهداف مطار أبها الدولي ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن استهداف المدنيين الأبرياء يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددة على وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق.

وجددت الوزارة التأكيد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا المحتوى من

الأردن مطار أبها السعودية الحوثيون اليمن

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