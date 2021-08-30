تعليق الإنترنت في جنوب السودان بعد دعوات لاحتجاجات مناهضة للحكومة

نيروبي - (د ب أ):

تم تعليق خدمات الإنترنت في دولة جنوب السودان، بعد إطلاق دعوات لتنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.

وبدأ تعليق خدمات الإنترنت مساء أمس الأحد، مما أثر بصورة أساسية على الشبكات الخلوية وغيرها من وسائل الاتصال، بحسب ما ذكرته منظمة "نتبلوكس"، التي تعمل على مراقبة انقطاع الإنترنت في أنحاء العالم.

ووصفت منظمة "نتبلوكس" الوضع في جنوب السودان بأن هناك "اضطراب كبير" يهدف إلى السيطرة على مظاهرات مخطط لها ضد الحكومة.

وفي جنوب السودان، دعا "الائتلاف الشعبي للعمل المدني" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد، للمطالبة باستقالة حكومة الوحدة الهشة للرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار.

وحذرت الأجهزة الأمنية عبر محطات الإذاعة، المواطنين من المشاركة في الاحتجاجات.