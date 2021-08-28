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باكستان تسجل 4191 إصابة جديدة و120 حالة وفاة بفيروس كورونا

08:52 ص السبت 28 أغسطس 2021
باكستان تسجل 4191 إصابة جديدة و120 حالة وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في باكستان، 4 آلاف و191 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و148 ألفا و572 شخصا.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 120 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و535 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و29 ألفا و930 حالة، بعد أن تماثلت 3848 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.. مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان تبلغ 93 ألفا و107 حالات.

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287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

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