فيديو يرصد لحظة الانفجار الثاني قرب مطار كابول
وكالات:
تداولت مواقع إخبارية، وحسابات على موقع "تويتر"، لحظة الانفجار الثاني الذي وقع بفندق بارون، قرب مطار كابول، في العاصمة الأفغانية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكدت اليوم الخميس، وقوع انفجارين قرب مطار كابول أسفرا عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نستطيع أن نؤكد وقوع انفجار قرب بوابة مطار كابول نتيجة هجوم أسفر عن عدد من الضحايا الأمريكيين".
وأكد كيربي أن انفجارا ثانيا وقع قرب فندق بارون، القريب من بوابة المطار.
#BREAKING: Video purports to show second bombing near the Baron hotel in Kabul, Afghanistan.— Election Wizard (@ElectionWiz) August 26, 2021
pic.twitter.com/4f7FqfsBqo
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