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موسكو تعرب عن القلق جراء ابتعاد كييف عن تنفيذ اتفاقات مينسك

07:36 م السبت 21 أغسطس 2021
موسكو تعرب عن القلق جراء ابتعاد كييف عن تنفيذ اتفاقات مينسك

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو لابتعاد كييف عن تنفيذ اتفاقات مينسك الهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت إن "ما يثير قلق موسكو هو نهج كييف الذي يزداد وضوحا نحو الابتعاد عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك".

وأضافت: "أن نهج كييف نحو فصل دونباس بشكل مصطنع عن سائر أوكرانيا تصاحبه تصريحات عدائية أكثر فأكثر من قبل مسؤولين أوكرانيين تهدف إلى إثارة النعرات القومية".

وشددت على أن السلطات الأوكرانية تستمر في إصدار مشاريع قوانين تم إعدادها بدون تنسيق ضروري مع دونيتسك ولوجانسك، وتنافي بشكل مباشر الاتفاقات التي صدقها قرار 2205 لمجلس الأمن الدولي.

وانتقدت المتحدثة في الوقت ذاته ما وصفته بـ "تغاضي" الدول الغربية عن نهج سلطات أوكرانيا وكذلك عن تنامي التعصب والنزعات النازية الجديدة، مجددة دعوة روسيا إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مشتركة لا بد منها ،لحث السلطات الأوكرانية على إنهاء الحرب بين الأشقاء في دونباس ووقف الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وملاحقة معارضين سياسيين غير مرغوب فيهم ووسائل إعلام مستقلة.

هذا المحتوى من

ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية اتفاقات مينسك موسكو مجلس الأمن الدولي

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