Masrawy logo white

"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والعالم يتجاوز 209 ملايين إصابة

05:00 ص السبت 21 أغسطس 2021
"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والعالم يتجاوز 209 ملايين إصابة

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 164 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:
ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
تأخر الرسالة والمركز والأطفال.. تعليمات جديدة للصحة بشأن لقاح المسافرين (مستند)
تحصيل 10 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات في 24 ساعة
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل دير درنكة في أسيوط- صور
رسميًا.. خطوات التحويل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين (سبب وجهة السفر)
إسبانيا تعلن أن ألمانيا منطقة خطرة بشأن الإصابة بفيروس كورونا
فرنسا: 83 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
الهند: تسجيل 36 ألفًا و571 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
تايلاند: تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة
باكستان: تسجيل 3239 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا في العالم تتجاوز 209 ملايين إصابة
قبل دخول موجة كورونا الرابعة.. احذر 6 أخطاء قد تكلفك حياتك
استشاري طب نفسي: أزمة كورونا فرضت على العالم حتمية التعامل الإيجابي مع تداعياتها

وزارة الصحة كورونا في 24 ساعة فيروس كورونا لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا