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البيت الأبيض: بايدن وجونسون يتفقان على عقد قمة لمجموعة السبع حول أفغانستان

11:35 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
البيت الأبيض: بايدن وجونسون يتفقان على عقد قمة لمجموعة السبع حول أفغانستان

بايدن وجونسون

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث الأوضاع في أفغانستان، حسبما ذكرت "الحرة" الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن بايدن وجونسون يتفقان على عقد قمة افتراضية لمجموعة السبع حول أفغانستان الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، نقلت في وقت سابق اليوم، عن مسؤولين قولهم إن جونسون كان يسعى إلى إجراء مناقشات دولية رفيعة المستوى بشأن الأزمة التي تتكشف، بما في ذلك استخدام رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع للدعوة إلى اجتماع افتراضي في الأيام المقبلة.

وذكر رئيس الوزراء أنه يريد من قادة مجموعة السبع التركيز على ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى مصدرًا لتهديدات إرهابية دولية. وسيكون هناك أيضًا جهد لتأمين الدعم لشعب أفغانستان، بما في ذلك من خلال زيادة المساعدة الإنسانية.

وتطلب بريطانيا اجتماع من جانب الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أثار فيها احتمالية اجتماع مجموعة السبع، من المتوقع أن تعمل لندن وباريس معًا على قرار مشترك لمجلس الأمن الدولي.

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