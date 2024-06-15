حركة الشباب تستهدف قاعدة للقوات الإثيوبية جنوب غرب الصومال

مقديشو- (د ب أ)

أشارت تقارير واردة من إقليم بكول في ولاية جنوب غرب الصومال إلى أن مقاتلي حركة الشباب استهدفوا قاعدة للقوات الإثيوبية التابعة للاتحاد الأفريقي في مدينة “حدر”، مركز الإقليم.

وأضافت التقارير أن الجماعة أطلقت حوالي 10 من قذائف الهاون على القاعدة العسكرية، وردت القوات الإثيوبية من جانبها على المهاجمين بقصف مدفعي،،بحسب موقع "الصومال الجديد"الإخباري اليوم السبت.

ولم ترد تقارير عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف المتبادل.

ويأتي الهجوم الذي نفذته حركة الشباب، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة في المناطق والمديريات التي تتمركز فيها قوات الحكومة الصومالية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي.

وتسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من خلال هجماتها للإطاحة بالحكومة الصومالية، وإقامة نظام إسلامي متشدد.

وعلى الرغم من طرد حركة الشباب من العاصمة مقديشو عام 2011 والكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها جراء هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، مازالت الحركة تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال .