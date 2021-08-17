أمين عام الناتو يحث طالبان على السماح بالرحيل الآمن واحترام حقوق الإنسان

بروكسل - (د ب أ)

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج حركة طالبان على السماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يغادروها بأمان ودعا الجماعة الإسلامية المتطرفة إلى احترام حقوق الإنسان.

وقال ستولتنبرج للصحفيين في بروكسل "يجب على حركة طالبان احترام وتسهيل الرحيل الآمن لكل من يرغب في الرحيل"، مؤكدا ضرورة فتح مطار كابول والحدود والطرق.

وأكد أنه على الرغم من أن الحلف ليس لديه عسكريين على الأراضي الأفغانية، إلا أن هناك مدنيين تابعين له كانوا يقومون بالمساعدة في جهود الإجلاء.

وقال الأمين العام لحلف الناتو "ما زلنا ملتزمين بإكمال عمليات الإجلاء، بما في ذلك، الزملاء الأفغان، في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن الدول الأعضاء في الحلف سترسل طائرات إضافية.

وحذر ستولتنبرج حركة طالبان قائلا إن "الحكومة التي لا تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين الأفغان وتعيد فرض حكم الخوف تخاطر بالدخول في عزلة دولية".