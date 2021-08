العثور على جثة أفغاني داخل طائرة أمريكية غادرت مطار كابول (فيديو)

كتبت- رنا أسامة:

عثرت السلطات الأمريكية على جثة أفغاني داخل مقصورة معدات هبوط طائرة عسكرية من طراز "سي-17"، وذلك بعد ساعات من إقلاعها من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصدرين وصفتهما بالمُطلعين ولم تذكر اسميهما، إن الجثة الموجودة داخل مقصورة معدات هبوط الطائرة، جعلتها غير صالحة للعمل بشكل مؤقت.

ويمثل هذا الحادث، بحسب بوليتيكو، أحدث التطورات المثيرة للقلق بعد اندلاع الفوضى في مطار كابول الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية.

ولم تؤكد السلطات الأمريكية الحادث بعد، بيد أنه جاء في أعقاب مشاهد مروعة لأفغان يسقطون من الجو بينما يحاولون التشبث يتشبثون أمريكية أثناء مغادرتها مطار حامد كرزاي الدولي يوم الاثنين.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ