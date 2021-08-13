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مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في انفجار حافلة في جنوب موسكو

01:26 م الجمعة 13 أغسطس 2021
مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في انفجار حافلة في جنوب موسكو

أرشيفية

(بي بي سي):

يحاول المحققون في روسيا معرفة سبب انفجار حافلة قرب مركز تجاري، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين على الأقل، بعضهم بإصابات خطيرة.

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، في مدينة فورونيج، جنوب موسكو، عاصمة المنطقة المحاذية لأوكرانيا. وأعلنت سلطة المدينة عقب الانفجار عن إصابة عدد كبير من الركاب، وكان على متنها نحو 30 شخصا حسب إفادة السائق.

وقال نائب المحافظ إنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار مرتبط بالإرهاب" ، غير أن المحافظ قال إن السائقين في وسائل النقل العام سيطلبون من الركاب توخي الحذر والإبلاغ عما أسماه "أجساما غريبة"، كما أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عددا من عناصره إلى موقع الانفجار.

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انفجار حافلة موسكو روسيا

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