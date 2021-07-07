شكري يستعرض مع مندوب الهند بالأمم المتحدة موقف مصر حول سد النهضة‬

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية ⁧سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، اجتماعا بنيويورك مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول ⁧‫سد النهضة‬⁩ قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غداً الخميس.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- إن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات المستمرة مع أعضاء مجلس الأمن.

ويواصل وزير الخارجية عقد لقاءات مكثفة في نيويورك مع عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.