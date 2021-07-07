اليابان تدرس فرض حالة الطوارئ مجددا في العاصمة طوكيو



طوكيو - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن السلطات اليابانية تدرس فرض حالة الطوارئ مجددا في طوكيو بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية.

وأضافت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن السلطات تدرس حظر دخول المشجعين إلى جميع المواقع الخاصة بالألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأعلنت السلطات في طوكيو في وقت سابق اليوم الأربعاء تسجيل 920 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة يومية في العاصمة اليابانية منذ يوم 13 أيار/مايو الذي شهد تسجيل 1010 حالات إصابة جديدة.

ويثير تزايد معدلات الإصابة، المخاوف بشكل أكبر لدى الكثيرين الذين يخشون من أن تتسبب الدورة الأولمبية في انتشار العدوى بشكل أكبر، بينما يواصل المنظمون التأكيد على أنه كل شيء سيكون "آمنا".

وتشهد طوكيو حاليا حالة شبه طوارئ تستمر حتى 11 dوليو الجاري، وذلك بعد أن رفعت القيود الأكثر صرامة في 20 يونيو الماضي، بعد نحو شهرين من بدء تطبيقها.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا: "الإصابات في طوكيو تتزايد وسنتخذ كل التدابير اللازمة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا."

وأضاف سوجا أن القرار بشأن فرض حالة الطوارئ مجددا من عدمه، سيتخذ غدا الخميس.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن حالة الطوارئ قد تفرض حتى 22 أغسطس المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستقام في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

كذلك سيتم إتخاذ القرار بشأن حضور المشجعين غدا الخميس خلال اجتماع بين اللجنة المنظمة للأولمبياد في اليابان والحكومة المركزية وحكومة طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية.

وذكرت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية أن حفل الافتتاح وعدة منافسات، سيجرى إقامتها بدون حضور جماهير.

كذلك ذكرت وكالة كيودو اليوم الأربعاء أن الفعاليات في طوكيو ستقام على الأرجح بدون جماهير، علما بأن بعض المنافسات في الأولمبياد ستقام خارج طوكيو.