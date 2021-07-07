الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي مخصص لتتبع الحياة البرية
(وكالات):
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، عن إطلاق القمر الصناعي "غالب"، أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم في تويتر: "ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الاماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي "غالب".. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية".
وأضاف: "كل التوفيق لشركة "مارشال انتك" دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائما هو السماء".
ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الاماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي "غالب" .. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية .. كل التوفيق لشركة مارشال انتك دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الامارات دائماً هو السماء pic.twitter.com/LWe5WJKdZl— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 7, 2021
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