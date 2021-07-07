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إصابة زوجة رئيس هايتي في الهجوم الدامي على مقر إقامتهما

12:58 م الأربعاء 07 يوليه 2021
إصابة زوجة رئيس هايتي في الهجوم الدامي على مقر إقامتهما

هايتي

(وكالات):

ذكرت تقارير محلية أن زوجة رئيس هايتي، جوفينيل مويس، أصيبت في الهجوم الدامي الذي أسفر عن اغتياله داخل مقر إقامته الخاص، صباح اليوم الأربعاء.

وأشار بيان لرئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف إلى أن السيدة الأولى أصيبت بالرصاص، لكنها نجت من الهجوم، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضح أن الهجوم المميت وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وكتب رئيس الوزراء: "هاجمت مجموعة من الأفراد الذين لم يتم التعرف عليهم، وبعضهم يتحدث الإسبانية، مقر الإقامة الخاص لرئيس الجمهورية وأصابوا رئيس الدولة بجروح قاتلة".

وأدان جوزيف "العمل البغيض واللاإنساني والهمجي"، ودعا إلى التهدئة.

وأضاف "تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة. ستنتصر الديمقراطية والجمهورية".

هايتي إصابة زوجة رئيس هايتي جوفينيل مويس كلود جوزيف

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