إصابات كورونا بالعالم تتجاوز 194 مليونا و685 ألفا.. والوفيات تتخطى 4 ملايين و167 ألفا

واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 194 مليونا و685 ألفا و302 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و167 ألفا و173 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و533 ألفا و58 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 610 آلاف و951 حالة.​