الوكالة اللبنانية: قوة إسرائيلية تسرق 500 رأس ماعز جنوب البلاد

بيروت- (د ب أ):

سرقت قوة إسرائيلية 500 رأس ماعز بعد إطلاق النار فوق رأس راعي جنوب لبنان ، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن "قوة إسرائيلية معادية سرقت 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا".

وكان تقرير لبناني أفاد بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء صباح اليوم لترهيب أحد رعاة الماشية في منطقة جبل السدانة خراج بلدة شبعا جنوب لبنان.

وجاء ذلك بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع m-k في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.