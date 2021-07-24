اشتباكات بين قوات البيشمركة الكردية وحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

دهوك (العراق) - (د ب أ):

أعلن رئيس أركان قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق اليوم السبت أن أحد مواقع قوات البيشمركة تعرض لإطلاق النار من مسلحي حزب العمال الكردستاني في مرتفعات جبلية بمحافظة دهوك أقصى شمالي العراق.

وقال رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمنكي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن إحدى نقاط قوات البيشمركة الكردية الموجودة في منطقة جوارجلي في سلسلة جبال كارا بمحافظة دهوك تعرضت ظهر اليوم لإطلاق النار من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المتمركزين في قمم سلسلة جبال كارا".

وأضاف الفريق ايمنكي أن قوات البيشمركة ردت وبقوة على مصادر النيران وجرى تبادل النيران بين الطرفين دون وقوع أية خسائر بين قوات البيشمركة.

وسبق أن تعرضت قوات البيشمركة الكردية في أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي لإطلاق نار من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر من قوات البيشمركة الكردية.

وتتحصن عناصر حزب العمال الكردستاني التركي في المرتفعات الجبلية والقرى الكردية العراقية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.

وتدور بين الحين والآخر عمليات عسكرية بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني تنعكس سلبا على حياة المدنيين الأكراد العراقيين وتدمير منازلهم والأراضي الزراعية.