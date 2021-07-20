مستشارة ألمانيا: إعادة إعمار مناطق الفيضانات تحتاج "نفسا طويلا للغاية"

باد مونسترايفيل(ألمانيا)-(د ب أ):

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسكان المناطق التي تضررت من الفيضانات بتقديم مساعدات عاجلة، بعيدا عن البيروقراطية.

وخلال زيارة لمدينة باد مونسترايفيل التي تضررت بقوة من الفيضانات، تعهدت ميركل، الثلاثاء، بفعل كل شيء من أجل "وصول الأموال إلى الناس سريعا، وآمل أن يكون هذا الأمر مسألة أيام".

وتوقعت ميركل أن إعادة إعمار البنية التحتية كالطرق والخطوط الحديدية وإعادة بناء المدينة ستستغرق مدة أطول من بضعة أشهر، مشيرة إلى أن من الواضح جدا " أننا سنحتاج في هذا الشأن إلى نَفَس طويل للغاية".

كانت ميركل استعلمت من مدير دائرة أويسكيرشن، ماركوس رامرز، ومن عمدة مدينة باد مونسترايفيل، زابينه برايزر-ماريان، عن الوضع في المدينة. وتفقدت إحدى القاعات التي تحتوي على مساعدات عينية تم التبرع بها وتجولت في المنطقة للتعرف على طبيعة الوضع على الأرض وكان يرافقها رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ارمين لاشيت حيث تحدثت ميركل إلى مسعفين ومواطنين.