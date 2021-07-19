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الرئيس العراقي تعليقا على تفجير الصدر: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد

09:41 م الإثنين 19 يوليه 2021
الرئيس العراقي تعليقا على تفجير الصدر: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (أ ش أ):

وصف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح التفجير الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد بالجريمة البشعة، معتبراً أنه لن يهدأ البال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد.

‏ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن الرئيس صالح في تغريدة على "تويتر"، قوله إنه :"في جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين في مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في وقت سابق أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح بينهم أطفال".

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برهم صالح الرئيس العراقي مدينة الصدر تفجير الصدر

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