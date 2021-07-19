تايلاند تلجأ إلى اللقاحات الصينية لسد فجوة نقص لقاح أسترازينيكا لديها

بانكوك- (د ب أ):

تعتزم تايلاند استخدام المزيد من اللقاحات المصنوعة في الصين، بغرض سد فجوة نقص لقاح "أسترازينيكا" لديها، في ظل إطلاق البلاد لنظام "الجرعات المختلطة" الأول في العالم، وسط تسجيل زيادة غير مسبوقة في أعداد حالات الاصابة بمرض "كوفيد -19".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، أن مسؤولي الصحة في تايلاند بدأوا اليوم الإثنين في إعطاء لقاح "أسترازينيكا"، كجرعة ثانية للحاصلين على جرعة أولى من لقاح لقاح "سينوفاك"، لتعزيز دفاع أجسامهم في مواجهة سلالة "دلتا" الأشد عدوى.

ومن جانبه، قال أوباس كارنكاوينبونج، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، إن تايلاند سوف تستخدم خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح "سينوفاك"، بحسب نظام التطعيم المعدل.

وأشار أوباس إلى أن الحكومة تعمل أيضا على شراء المزيد من الجرعات من شركات مصنعة مثل فايزر.

وقد أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين تسجيل 11 ألفا و784 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة إلى 415 ألفا و170 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد في مطلع العام الماضي.

كما سجلت 81 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 3422.