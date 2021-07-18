توتر في باحات المسجد الأقصى بعد دخول مئات اليهود لإحياء ذكرى "خراب الهيكل"

القدس - (ا ف ب)

ساد توتر في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين أعقبت صلاة فجر الأحد وبعد دخول عدد من اليهود إلى المكان لإحياء ذكرى خراب الهيكل حسب المعتقد اليهودي.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن "شبانًا فلسطينيون كانوا في باحات الحرم القدسي بدأوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بإلقاء الحجارة باتجاه قوات الشرطة التي فرقتهم" دون تسجيل إصابات.

في المقابل، ندّدت الأوقاف الإسلامية بـ"استفزازات" و"اعتداءات" قام بها اليهود.

وروى المسعف الفلسطيني أحمد ركن الذي تواجد في المسجد للصلاة لوكالة فرانس برس ما حدث قائلاً: "أدينا الصلاة بكل هدوء قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الباحات وتشرع بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وتطلق الرصاص المطاطي".

وبحسب ركن الذي يقول إنه بقي محتجزا داخل المصلى القبلي إلى جانب عشرات الشبان بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية بواباته بالسلاسل الحديدية، إنه قدم الإسعاف لنحو "18 حالة أصيبوا بالاختناق بالغاز أو بالرصاص المطاطي".

وكان في الإمكان رؤية انتشار عناصر أمن إسرائيلية في باحات المسجد، وفق صور التقطها صحافي وكالة فرانس برس.

ويحتفل اليهود اليوم بذكرى خراب الهيكل الذي دمره الرومان دمروه عام 70، ويؤمنون جبل الهيكل في هذا اليوم.

في الوقت ذاته، دعا المسلمون إلى الرباط في المسجد في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة قبل عيد الأضحى الثلاثاء.

وقال مكتب العلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية إن "1520 مستوطنًا اقتحموًا باحات المسجد"، في حين أكد نشطاء في مجموعة "إدارة جبل الهيكل" غير الحكومية الإسرائيلية والتي تشجع زيارات اليهود إلى المكان، زيارة 1679 شخصًا.

وحذّر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس والرئاسة الفلسطينية الأحد من "التصعيد والانتهاكات" المستمرة بحق المسجد الأقصى.

ورأى المجلس في بيان أن هذه الانتهاكات "تعبر عن تطرف وحقد دفين هدفه جر المنطقة إلى حرب دينية".

وقال المجلس إن الشرطة الإسرائيلية سمحت "لمتطرفين يهود باقتحام المسجد وعمل جولات استفزازية وأداء الصلوات والطقوس العلنية داخل باحاته عقب تفريغه من المصلين والاعتداء عليهم وإخراجهم بالقوة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز "بمواصلة الزيارات المنظمة والآمنة ليهود إلى جبل الهيكل".

وبعد توتر اليوم، أكد في بيان ثان إنه "سيتم الحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي بشكل كامل للمسلمين أيضا".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "التصعيد الخطير" في باحات المسجد الأقصى، واعتبرت في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) ذلك "تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد".

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل باحات الأقصى الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

ويخشى الفلسطينيون محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد منذ حرب 1967 والذي يسمح بمقتضاه للمسلمين بدخول المسجد الأقصى في أي وقت في حين لا يسمح لليهود بذلك الا في اوقات محددة وبدون الصلاة فيه.

وقبل عامين وفي أول أيام عيد الأضحى والذي صادف مع ذكرى خراب الهيكل أيضًا، وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين أسفرت عن عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وشهدت باحات المسجد في شهر رمضان احتجاجات عنيفة على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح جمعيات استيطانية، وتطورت الاحتجاجات إلى تصعيد دام مع قطاع غزة.